«Farai la stessa fine di quella di Vigonovo»: daspo di 5 anni a un tifoso

L'episodio ha fatto scalpore e creato indignazione. Ora arrivano anche le conseguenze più tangibili: la polizia ha notificato a un 50enne padovano un provvedimento di daspo per le invettive sessiste rivolte contro una ragazza 17enne, arbitra di basket, alla quale l'uomo aveva augurato di fare la «stessa fine di quella di Vigonovo». Il riferimento, evidente, è al femminicidio di Giulia Cecchettin. Nello specifico il provvedimento, come riporta PadovaOggi, consiste nel divieto di accedere a tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale per i prossimi 5 anni.

La vicenda risale a domenica 3 dicembre, durante la partita di pallacanestro under 17 maschile Silver che si è disputata tra le squadre Camin e Cittadella Brenta Gunners. Quel pomeriggio, all’impianto sportivo di Camin, diversi tifosi della squadra ospite hanno rivolto insulti e offese gravi all’arbitra, una diciassettenne padovana. In seguito alla querela sporta dal padre della ragazza sono partiti gli accertamenti della Digos e della divisione anticrimine della polizia.

Il tifoso responsabile degli insulti più gravi è un cittadellese originario di Camposampiero, papà di un giovane cestista e già conosciuto nel contesto sportivo per altri comportamenti di questo tipo. La questura ritiene che l'uomo abbia avuto una «condotta verbalmente violenta e proclive alla discriminazione di genere», il tutto «alla presenza di numerosi spettatori oltre che, dinanzi ad atleti di giovane età e ai danni dell’arbitro di gara minorenne». Pertanto «si è ritenuta fondata la circostanza per cui l’accesso dello stesso nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza e l’ordine pubblico».

Il cinquantenne sarà anche denunciato all’autorità giudiziaria per minaccia e diffamazione, aggravati dall’aver agito nei confronti di una minore e in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva.