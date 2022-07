Rapina a Jesolo, daspo per sette minorenni

In seguito alle indagini della divisione anticrimine e del commissariato di Jesolo, il questore Maurizio Masciopinto ha emesso sette daspo nei confronti di altrettanti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni. I minorenni, residenti in provincia di Padova, sono accusati di aver rapinato quattro ragazzi nei pressi di un bar di largo Augustus, a Jesolo.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, la notte del 21 luglio. Le vittime avevano raccontato di essere state accerchiate e picchiate. Gli aggressori, dopo averli colpiti, avrebbero minacciato di usare il coltello per convincerli a consegnare denaro ed effetti personali. Il gruppetto era stato fermato dalle pattuglie poco dopo l'episodio. Alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine per reati di rapina e danneggiamento.

Il provvedimento adottato dal questore prevede il divieto di accesso al litorale e a tutta l'area della movida di Jesolo, oltre a una sanzione penale da 8 a 20 mila euro e una sanzione detentiva. I provvedimenti sono stati notificati nella mattinata di ieri nei locali della questura di Padova alle famiglie dei ragazzi.

La misura di prevenzione adottata in questo caso è il "daspo Willy", un provvedimento voluto dal ministro Lamorgese: prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo romano che cadde vittima dei bulli per aver tentato di difendere un amico. «È uno strumento maggiormente incisivo - spiegano dalla questura - per contrastare il fenomeno della movida violenta e delle aggressioni giovanili: consente di disporre l’interdizione dalla frequenza di locali pubblici, ed aree urbane prossime a questi ultimi, a soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale». È il primo caso di Daspo Willy in provincia di Venezia.