Tuffo in Bacino San Marco, daspo e multa per due studenti in gita

Due studenti svizzeri, un 17enne e un maggiorenne in gita scolastica, si sono tuffati in Riva Sette Martiri sabato 8 aprile e sono stati sanzionati dalla poliozia locale per un ammontare di 450 euro a testa: il 18enne ha ricevuto la multa personalmente mentre per il minorenne il destinatario della sanzione è stato l'insegnante che ne aveva la custodia in quel momento. I controlli di Pasqua alla Smart control room.