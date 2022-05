Rompe il finestrino dell'autobus, daspo per 5 anni a un tifoso veneziano

Non sono rimasti senza conseguenze i fatti commessi lo scorso 12 maggio a Vicenza, al termine dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B, girone di andata, playout tra Lanerossi Vicenza e Cosenza. La partita, molto sentita da entrambe le tifoserie, aveva registrato la partecipazione di 11mila persone, tra cui 1.200 cosentini.

A fine gara, durante il trasferimento della tifoseria ospite dallo stadio al casello autostradale di Vicenza Est a bordo di autobus messi a disposizione dell’azienda Svt di Vicenza, tre ultras del Cosenza avevano picchiato il conducente del mezzo. Un veneziano, invece, ha frantumato un finestrino. Due uomini - un bergamasco di trentanni ed un cosentino di cinquantaquattro - dopo essere scesi da una porta posteriore dell’autobus e risaliti sul mezzo dalla porta anteriore forzandola, hanno aggredito violentemente l’autista, procurandogli evidenti lesioni al volto, in seguito giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale di Vicenza in sette giorni. Secondo la questura che ha svolto le indagini, l’azione degli stessi era stata premeditata in quanto gli aggressori, poco prima, avevano oscurato la telecamera di sicurezza interna del veicolo. Sempre durante il percorso, il veneziano, di quarantasette anni, ha scardinato con violenza un finestrino dell’autobus, rompendolo totalmente.

Le indagini della Digos di Vicenza, con il supporto dei colleghi di Cosenza, anche mediante l’analisi dei filmati delle telecamere, hanno individuato i responsabili e il questore ha disposto nei confronti dei tre l’emissione di altrettanti Daspo: per la durata di 7 anni nei confronti dei due che hanno aggredito l’autista e di 5 anni nei confronti del veneziano che ha danneggiato gravemente l’autobus.