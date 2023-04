Disordini dopo Spinea-Treviso, daspo per 14 ultras

Scambi di insulti reciproci, lanci di cassonetti, bagni devastati e scontri con le forze dell'ordine. Un clima da guerriglia quello che si è creato al termine della gara dello scorso 9 aprile tra Spinea e Treviso, valida per il campionato di Eccellenza. Per questi fatti, 14 ultras, su decisione del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, e indicazione degli agenti della Digos, sono stati raggiunti da Daspo: nove per i trevigiani (divieti di accedere allo stadio da uno a tre anni) e cinque per i veneziani (tutti da un anno).

Petardi contro gli agenti

Di fronte all’intervento della polizia i tifosi avevano anche lanciato dei petardi contro gli agenti intervenuti; per questo motivo, il prefetto di Venezia aveva vietato in via cautelare la trasferta a San Donà dei trevigiani. A Spinea, senza il cordone di polizia che aveva separato le due tifoserie, la situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente.

Quel giorno la tifoseria trevigiana aveva dato inizio agli scontri prima sfasciando i bagni dello stadio, poi all’interno dello stadio i trevigiani si erano mischiati ai veneziani per cercare la rissa. Al termine della partita le due tifoserie avevano cercato di nuovo lo scontro lanciando petardi contro gli agenti che cercavano di dividerli. Fondamentale per arrivare al Daspo, sono state le indagini della Digos che hanno identificato i responsabili grazie alle riprese video.

