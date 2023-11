Palpeggia una minorenne al Palaverde, daspo di 5 anni per un ultras

Avrebbe palpeggiato nelle parti intime una 17enne mentre si trovava in fila di un chiosco all'esterno del Palaverde di Villorba (Treviso), durante l'intervallo della partita tra Nutribullet e Umana Reyer del 22 ottobre. Il responsabile sarebbe un ultras 35enne del Treviso Basket. Nei sui confronti il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha emesso un provvedimento di daspo. Per l'uomo, come riporta TrevisoToday, è scattata anche una denuncia per molestie sessuali.

La diciassettenne, subito dopo i fatti, si era rivolta ai poliziotti in servizio di ordine pubblico presso lo stadio. Ancora scossa per l'accaduto, aveva indicato l’uomo responsabile dell’aggressione. Gli agenti della Digos lo hanno subito intercettato, riscontrando che l'uomo era già gravato da un precedente provvedimento di daspo, emesso dalla questura di Venezia nel marzo del 2023, valido però per sole competizioni calcistiche. Da qui la decisione del questore di Treviso di emettere un nuovo provvedimento: avrà la durata di 5 anni e stavolta è esteso anche alle partite di basket. In una nota, la questura specifica che il daspo è «finalizzato a neutralizzare future condotte del trentacinquenne pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito delle manifestazioni sportive».