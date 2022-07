Spaccio, massaggi abusivi e accattonaggio: emessi 30 daspo urbani

Da gennaio a oggi la polizia locale di Jesolo ha emesso 30 Daspo urbano. L’obiettivo del provvedimento e? contrastare, in generale, il degrado urbano e consente di sanzionare chi ostacola l'accesso e la libera fruizione di luoghi pubblici: i bivacchi non autorizzati, l'accattonaggio, i comportamenti molesti. Il Daspo urbano comporta l'allontanamento del trasgressore, una sanzione amministrativa di 200 euro e un’eventuale ammenda.

Nei primi 7 mesi del 2022, gli agenti del comando di Jesolo hanno sanzionato con questo provvedimento diverse persone fermate nel corso dei pattugliamenti. I trasgressori appartengono prevalentemente a tre categorie: cittadini legati ad attivita? di spaccio di sostanze stupefacenti, oppure sorpresi a praticare abusivamente l’attivita? di massaggiatore lungo l’arenile o, ancora, persone colte a chiedere l’elemosina con insistenza o bivaccare in luoghi pubblici.

Al momento si registrano, inoltre, due richieste di allontanamento alla prefettura. Il provvedimento riguarda altrettanti cittadini intercettati dagli agenti a praticare massaggi in spiaggia due volte consecutive, a distanza di pochi minuti, nonostante destinatari gia? nella prima occasione di ammenda e Daspo urbano. «Il Daspo urbano e? un primo e immediato strumento a nostra disposizione per tenere lontano da Jesolo chi intende vendere droga lungo le nostre strade, chi viola le leggi e le norme sanitarie praticando abusivamente una professione e chi disturba con insistenza residente e turisti chiedendo denaro – dichiara il sindaco, Christofer De Zotti -. I nostri agenti proseguiranno nei pattugliamenti, intensificheranno i controlli e continueranno a verificare ogni segnalazione, soprattutto nelle zone piu? sensibili della citta? e in parti- colare contro chi pratica spaccio. Jesolo e? accogliente, ma solo nei confronti di rispetta la legge e la civile con- vivenza».