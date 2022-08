Marco Polo, 250mila passeggeri in una settimana. Cancellato l'1% dei voli

Nella seconda settimana di agosto l'aeroporto di Venezia ha sfiorato quota 250mila passeggeri, un volume di traffico equivalente all'84% di quello registrato nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.724, di cui l'1% è stato cancellato: una percentuale tutto sommato ridotta, considerate le difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime settimane della stagione estiva.

La società Save, che gestisce lo scalo, ha comunicato anche altri dati aggiornati relativi ai servizi all'utenza. Tra l'8 e il 14 agosto il periodo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di poco superiore ai 7 minuti, circa un minuto in meno rispetto alla settimana precedente. Anche i tempi di riconsegna bagagli si sono ridotti: la media è stata di 19 minuti per il primo (contro i 20 della settimana precedente) e di 29 per l'ultimo (30 la settimana precedente).

Il volume di bagagli disguidati, ovvero spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato di 1.103 colli, in aumento del 18,9% rispetto ai 927 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.112, con una conseguente riduzione del 2,67% delle valigie stoccate in aeroporto. I bagagli disguidati attualmente in giacenza sono 329.