Polizia locale, oltre 1600 multe nei canali in un anno

Nel corso del 2023 la polizia locale di Venezia ha arrestato 75 persone e ne ha denunciate altre 1.449 in stato di libertà. L'ambito di azione più significativo è quello dello spaccio di droga, con 44 pusher arrestati e 95 denunciati dopo essere stati sorpresi a vendere stupefacente in flagranza di reato.

Oltre 100 sono state le denunce per furto, 14 per rapina e 89 per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti sono stati impegnati in un totale di 665 servizi di ordine pubblico, dei quali 21 per le partite allo stadio Penzo e 108 nelle operazioni "alto impatto" a Mestre, nel quartiere a ridosso della stazione ferroviaria. Sul fronte stradale, gli agenti hanno rilevato più di 1.500 incidenti, 8 mortali e 593 con lesioni; sono state elevate 187mila sanzioni per violazione del codice della strada (oltre 94mila per eccesso di velocità), per un totale di 116mila punti decurtati sulla patente. Significative anche le attività di controllo della navigazione nei canali, che hanno portato a 1624 sanzioni amministrative nei confronti dei conducenti di barche. I controlli con telelaser nelle vie d'acqua si sono intensificati: 216mila misurazioni nel 2023, circa 80mila in più rispetto all'anno precedente.

I numeri sono stati forniti questa mattina, 2 febbraio, nella sede del comando al Tronchetto, in occasione della presentazione del report delle attività dello scorso anno. «Un dato molto significativo - ha spiegato il vicecomandante, Gianni Franzoi - sono le oltre 1.500 richieste di immagini di videosorveglianza anche per la conduzione di indagini penali». Nel territorio comunale ci sono oltre 700 telecamere, ha precisato l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, ricordando che «il sistema di sorveglianza è in continua implementazione». Nel prossimo triennio, infatti, saranno investiti 2 milioni di euro per la collocazione di nuovi dispositivi di sicurezza.