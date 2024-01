Nel 2023 traffico record per le autostrade del Nordest

Il 2023 si è concluso con un traffico da record complessivamente sulle tratte autostradali gestite da Autostrade Alto Adriatico: A4 Venezia - Trieste, A23 Udine Sud - Palmanova, A34 Villesse - Gorizia e A28 Portogruaro - Pordenone - Conegliano. I dati sono provvisori ma, considerando le serie storiche, nell’anno che si è appena concluso è stato registrato il massimo dei transiti mai registrati sulla rete a pedaggio, con oltre 50 milioni di transiti (per la precisione 50 milioni e 330 mila) e un +5,8% rispetto al 2022.

Di questi, 36 milioni e 200 mila sono stati veicoli leggeri (+7,13%), 14 milioni e 130 mila mezzi pesanti (+2,53%). In totale i veicoli hanno percorso 2 miliardi e 600 milioni di chilometri. In positivo quasi tutti i caselli autostradali. La barriera di Trieste Lisert ha realizzato un +5,36% rispetto al 2022, a cui si deve sommare il 2% di Villesse (barriera sempre più utilizzata come bypass per la Slovenia nel periodo estivo). Traffico in aumento anche a Udine Sud (+7,19%) per chi è diretto al capoluogo friulano o verso le località della montagna; San Donà (3,48%) e Latisana (+1,55%) per le località balneari e la barriera di Cordignano (+9,77%) per effetto del collegamento con la Pedemontana Veneta.

L’avvio dei saldi e la conclusione delle festività natalizie con l’Epifania determineranno un aumento del traffico su tutta la rete di Autostrade Alto Adriatico, in particolare lungo la A4. La direttrice più interessata dall’incremento sarà da Trieste verso Venezia, anche per effetto del rientro dalle ferie dei lavoratori del Nord Est Europa. Già a partire da domani, venerdì 5, saranno possibili rallentamenti o code in uscita al casello di San Donà di Piave, mentre sabato 6 sarà la giornata con maggior traffico sostenuto in direzione Venezia. Nel giorno dell’Epifania sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate dalle ore 9 alle 22. Il divieto proseguirà anche il giorno successivo nelle stesse fasce orarie.