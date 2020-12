Coronavirus, bollettino del 4 dicembre mattina: numeri in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di venerdì 4 dicembre (dato riferito alle 8) conferma il trend in crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2: si registrano 2.072 nuovi casi di contagio in Veneto, 286 dei quali in provincia di Venezia (8.445 in tutto nel Veneziano ad ora). In Regione il numero ha toccato quota 72.929 (Azienda Zero ha tolto tutti i negativizzati). Rispetto alle 17 di ieri si registrano 14 decessi in regione.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 2.704 i pazienti positivi e guariti in cura negli ospedali veneti, area non critica, leggermente meno di ieri, (più 337 in condizioni gravi). In provincia di Venezia ci sono 129 persone ricoverate a Dolo (più 13 gravi), 53 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più altri 7 in terapia intensiva), 73 all'Angelo di Mestre (e altri 14 gravi), 1 al Fatebenefratelli, 1 al San Camillo, 17 al policlinico San Marco di Mestre, 51 a Villa Salus, 6 a Mirano (più altri 5 gravi), 9 nella classificazione di ospedale di comunità a Noale, 1 a Chioggia (più 2 gravi), 76 a Jesolo (più altri 14 gravi), 3 a Portogruaro (più 1 grave), 1 a San Donà (1 grave) e 15 alla casa di cura Rizzola. Si registra anche 1 persona all'Odc (ospedale di comunità) Fatebenefratelli, 1 all'Odc Relaxxi di Noale, 15 al Centro Nazareth di Venezia e 5 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di ieri sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+476), seguita da Treviso (+386).

Padova: 16.829 (+360)

Treviso: 11.947 (+386)

Venezia: 8.445 (+286)

Verona: 13.457 (+476)

Vicenza: 14.038 (+379)

Belluno: 3.687 (+89)

Rovigo: 2.068 (+49)