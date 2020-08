Coronavirus, contagi e ricoveri: i dati di oggi per Veneto e provincia di Venezia

I positivi al coronavirus in Veneto hanno superato la soglia dei 2000 (l'ultimo dato aggiornato è 2048), per quanto la quasi totalità sia asintomatica. Rispetto ai dati forniti ieri da Azienda Zero, sono 83 le nuove persone risultate positive dopo aver effettuato il tampone. In provincia di Venezia non si registrano nuovi casi, sono 275 gli attualmente positivi.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, nel nostro territorio ci sono 11 ricoverati all'ospedale di Dolo e 1 all'Angelo di Mestre: tutti si trovano in area non critica. In generale in Regione, invece, ci sono 132 pazienti, 47 positivi (4 in terapia intensiva) e 85 negativizzati (83 non critici).