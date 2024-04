Calano le denunce di furti e borseggi, aumentano arresti e denunce

Da 2.281 furti registrati a giugno del 2023 a 1.417 a gennaio 2024. Un calo che riguarda anche i furti con destrezza e i borseggi, passati da 649 a 336. I dati emergono in occasione del 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, festeggiato questa mattina anche a Venezia.

Arresti, denunce e ammonimenti

Si tratta di numeri che riguardano solo la polizia e che non comprendono, dunque, i reati denunciati complessivamente nel territorio metropolitano, ma sui quali ha influito anche il potenziamento dei controlli negli ultimi tempi. Infatti, se nei primi due mesi dell'anno scorso erano state 273 le persone denunciate dagli agenti e 32 quelle arrestate, tra gennaio e febbraio 2024 sono state rispettivamente 372 e 40. In aumento anche i fogli di via emessi nel 2023, che sono stati 236 contro i 100 dell'anno precedente; così come le espulsioni, che registrano un incremento del 44% in pochi mesi: erano state 142 da gennaio ad agosto 2023 e sono state 254 da settembre a dicembre (+44%). Le azioni preventive hanno permesso di eseguire nel 2023 anche 120 ammonimenti per violenza domestica, contro gli 85 dell'anno precedente, mentre sono stati 69 quelli per atti persecutori (contro i 52 del 2022). Calano, invece, i reati di spaccio negli ultimi due mesi: da 43 registrati a gennaio a 17 a marzo.

