Mille patenti ritirate, multe e verbali: gli incidenti non calano. Le nuove misure

Il prefetto Michele Di Bari è tornato a riunire l'osservatorio permanente sull'incidentalità stradale, giovedì. Anche alla luce degli attuali dati rilevati nel territorio della Città metropolitana. Sinistri, multe, verbali e ritiro di patenti: tutto in crescita. Le licenze di guida che polizie locali e forze dell'ordine hanno sospeso quest'anno sono più di mille: il 25 per cento in più dell'anno scorso.

C'è una crescita anche delle persone coinvolte che hanno riportato conseguenze fisiche negli scontri. L'osservatorio, accanto al monitoraggio e alla prevenzione, ha il fine di acquisire dati dagli enti, dalle concessionarie, dalle società e dalle forze dell'ordine, per isolare aree critiche e preparare iniziative mirate al contrasto della guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di droghe, al telefono e senza cinture di sicurezza. Ad esempio, a parte i grossi lavori infrastrutturali che si programmano nel lungo periodo, nel breve si possono prevedere controlli e modifiche della viabilità con rotatorie, attraversamenti rialzati, cartelloni e segnaletica stradale, che favoriscono un abbassamento della velocità e della probabilità che accadano incidenti.

Altro dato emerso nel corso della seduta con gli attori istituzionali, la polstrada, i carabinieri del comando provinciale, le polizie locali e i tecnici, è quello del coinvolgimento dei mezzi pesanti. Dai numeri si evince che su 100 eventi, almeno 36 sono causati da tir, autoarticolati e grossi camion: quasi un incidente su quattro. In questo caso, oltre a essere stato appena realizzato un nuovo sistema informativo nazionale, nel quale confluiranno tutti i dati provinciali, è imminente l'installazione di uno strumento obbligatorio che permetterà il controllo a distanza da parte delle polizie stradali dei crono-tachigrafi dei tir per verificare il rispetto delle soste e dei riposi.

Sul monitoraggio della velocità sono in arrivo otto nuovi occhi elettronici: entro fine anno verranno installati nei comuni del Veneto orientale. È in quest'area del territorio metropolitano che del resto si sono registrati più incidenti mortali quest'estate. Nel mese di luglio sono rimaste uccise sette persone in diciotto giorni, una scia di vittime. Nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Jesolo ha perso la vita Nicolas Maritan, 25enne di Musile di Piave. Domenica 9 luglio sono morti, sempre a Jesolo, altri due musilesi di 23 e 24 anni, Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto. Dal 7 al 15 luglio sulle nostre strade e autostrade sono deceduti un pensionato di 69 anni, un motociclista 27enne, un uomo di 51 anni alla guida di una Porsche Macan in A4, e un centauro di 53 anni. «Lo Stato sta facendo la sua parte - ha detto il prefetto - con i comuni e le polizie. Lo scopo è quello di portare l'incidentalità ad abbassarsi».