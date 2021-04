Turismo, le previsioni: tasso di occupazione degli hotel appena al 18%

Ad oggi l’occupazione media nelle strutture alberghiere per il periodo da metà maggio a meà settembre è del 18%. Lo rivelano gli ultimi dati del sistema H-Benchmark, che fanno emergere le conseguenze dell'incertezza dovuta alla situazione sanitaria, soprattutto per l'inizio stagione. Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno si registra un leggero aumento, pari al 30 per cento. Ma il periodo di incertezza sta fortemente condizionando proprio l’avvio della stagione, con un mese di giugno che, nella prima quindicina di giorni (fatta eccezione per il “ponte”), sta facendo emergere delle disdette, con una conseguente occupazione media del 15 per cento. Il mese di luglio si assesta, al momento, sul 23 per cento di occupazione media negli hotel.

«I dati confermano che va mantenuta, come Aja ha sempre dimostrato di fare, moderazione nell’analizzare la stagione in un momento di così grande incertezza - commenta il presidente di Aja, Alberto Maschio -. Convinti, però, che il momento difficile che stiamo attraversando e l’evoluzione del fare turismo impongano analisi sull’economia reale, nell’interesse della programmazione: sono finiti i tempi delle azioni determinate dalle sensazioni». Rispetto alla rilevazione di quindici giorni fa, c’è stata una inversione di tendenza sulla nazionalità. Al primo posto ci sono gli italiani, seguiti dai turisti di Germania e Austria. Significativo anche il dato delle “stelle”: gli hotel a 4 stelle e 4 stelle superior hanno una media del 25 per cento di occupazione, praticamente il doppio dei 3 stelle. Una testimonianza di quanto la qualità sia sempre più ricercata nei turisti.

Il nuovo Dpcm

«Invito tutti a ritrovare consapevolezza ed equilibrio nel fare considerazioni sull’andamento stagionale, ricordando che le parole hanno un peso ed un valore e questo può determinare la scelta di un turista, ma anche una decisione politica sul nostro futuro - aggiunge Maschio -. In particolare, in un momento come questo dove le varie bozze di Dpcm sembrano minare una operatività sostenibile e praticabile». E proprio sulla bozza del nuovo Dpcm interviene anche Angelo Faloppa, presidente mandamentale di Confcommercio San Donà-Jesolo e vice presidente provinciale della medesima associazione: «Sono profondamente indignato e al contempo preoccupato per come si sta trattando il turismo - dice -. A parole tutti, nel Governo, continuano a dire che il turismo è uno dei più importanti comparti dell’economia del nostro Paese, ma nei fatti dimostra che non sa fare turismo. Le notizie sparate in prima serata sui tg, evidenziano solo messaggi di ristrettezze e limitazioni fino al 31 luglio; questo sarà l’unico messaggio che rimarrà impresso nella memoria di quanti stanno decidendo dove andare in vacanza».