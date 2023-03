Anziani sempre più nel mirino dei criminali, Venezia maglia nera nel Veneto per i reati contro gli over 65

Gli anziani veneziani sempre sempre più nel mirino dei delinquenti e malfattori. La nostra provincia nell’ambito dell’area veneta si conferma quella con l’incidenza più elevata di vittime di furti, rapine e truffe tra gli over 65, con un’impennata nelle truffe online. A dirlo sono gli ultimi dati disponibili del ministro dell’interno e dell’Istat (2020), elaborati dall’Ufficio studi della Confartigianato. Stando ai numeri, sul fronte della sicurezza per una delle categorie più fragili, gli anziani, nel Veneziano c’è la maggior incidenza di vittime della regione, con un rapporto che vede 404 reati ogni 100mila abitanti.

Un dato che, paragonato a quelli delle altre province, è alto. Belluno è la provincia veneta con l’incidenza più bassa (182 reati ogni 100mila abitanti), in provincia di Padova si sono registrate 278 vittime ogni 100mila abitanti, a Rovigo 284, in provincia di Treviso 225 vittime over 65, a Verona si sono registrate 265 vittime, a Vicenza 231, mentre la media regionale parla di 276 casi ogni 100mila abitanti. Analizzando nello specifico i dati anagrafici territoriali del veneziano, il 25,2% della popolazione ha almeno 65 anni, un dato superiore a quello regionale (23,6%) che in valore assoluto si traduce in 212.292 persone over 65. In totale, nell’anno preso in esame sono state 3.404 le denunce di furti, rapine e truffe (incluse le frodi informatiche) con un crescendo di casi di rapine e frodi informatiche, passate da 24 a 31 le prime e da 420 a 581 le seconde, rispetto l’anno precedente.

«Si tratta di dati significativi che devono far riflettere e, soprattutto, agire – commenta Pierino Zanchettin, presidente dell’Anap, l’associazione della Confartigianato Metropolitana Imprese Città di Venezia, che riunisce gli artigiani anziani e pensionati della provincia -. L’appello nostro va al prefetto Michele Di Bari, che si è appena insidiato a Ca’ Farsetti, affinché tenga alta l’attenzione e soprattutto metta in atto tutte le politiche possibili per tutelare questa parte indifesa e offesa della popolazione che, davanti al crescere degli episodi criminali, è tra le vittime preferite dei malfattori. Ci appelliamo alla massima figura rappresentativa del governo sul nostro territorio e ci mettiamo a sua disposizione per un confronto, per capire quali strategie sinergiche, anche informative e d’attenzione, si possano mettere in campo per cercare di arginare questo crescente problema».