Nel 2023 recuperati dai carabinieri beni culturali per due milioni e mezzo di euro

Un totale di 5.075 beni di interesse culturale, per un valore complessivo stimato in due milioni e mezzo di euro. È quanto hanno recuperato nel 2023 i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia, in collaborazione con le Soprintendenze, nel corso di diverse indagini.

Calano i furti, aumentano i beni recuperati

L'attività del nucleo di Venezia, che ha competenza sul Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, ha evidenziato nel 2023 una diminuzione dei reati contro il patrimonio culturale, nonché la denuncia di 81 persone per reati di settore. I furti sono calati da 30 a 16, così come gli oggetti rubati (da 2.253 a 82), mentre sono aumentati i beni recuperati (da 300 a 5.075, di cui 5.038 archeologici e 20 paleontologici). Le denunce per reati ai danni del patrimonio culturale sono passate, invece, da 36 a 41 (di cui 34 per ricettazione). Nel settore dell’antiquariato si registra un sensibile calo dei furti, soprattutto in abitazioni private (da 12 a 5) e luoghi di culto (da 9 a 6). Nel 2023 sono stati anche effettuati 60 controlli in esercizi antiquariali e 16 a mercati e fiere, con il recupero di 17 beni, di cui sette documenti archivistici e bibliografici, cinque dipinti e due sculture. Nell’ambito del contrasto alla contraffazione, sono state due le denunce e 18 opere sequestrate (+ 200% rispetto al 2022).