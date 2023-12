La sanità torna ai livelli pre-covid: quasi tutti gli indicatori in crescita

Nel 2023 la sanità veneziana è tornata a lavorare a pieno ritmo in tutte le aree di competenza. I dati presentati dall'Ulss 3 a fine dicembre mostrano come questo sia stato il primo anno in cui gli effetti della pandemia si possano considerare completamente superati: lo si osserva ad esempio nell'attività chirurgica (26mila interventi eseguiti, +7,6% rispetto al 2022), in quella dei pronto soccorso (238mila accessi, +4,6%), nella specialistica ambulatoriale (1 milione e mezzo di prestazioni, +6%) e nei ricoveri (62mila, +4,3%).

I dati sono riferiti, appunto, all'Ulss 3, che gestisce i quattro distretti di Venezia, Mestre, Dolo-Mirano e Chioggia, per un totale di 5 ospedali pubblici e 4 privati accreditati, tramite un bilancio annuale di circa 1,5 miliardi di euro. La popolazione servita è di poco inferiore ai 614mila abitanti. «C'è stato un pieno recupero delle attività - riepiloga il dottor Domenico Bagnara, direttore del controllo di gestione - e nel 2023 è iniziato il più massiccio piano di investimenti dell'ultimo ventennio, anche grazie ai fondi del Pnrr»: un piano che include il restauro del San Giovanni e Paolo con il nuovo polo tecnologico, l'ospedale di comunità di Venezia e quello del Lido, le opere all'Angelo di Mestre e l'avvio dei lavori per l'Angelino, la casa della comunità di Marghera e altre ancora.

È negativo, invece, l'andamento demografico: i bambini nati nel territorio sono stati 3601, in calo rispetto ai 3689 dell'anno precedente e a conferma di un trend che prosegue da tempo (nel 2019 i nati erano stati 4145). Nel frattempo aumenta l'indice di vecchiaia e oggi la popolazione over 65 costituisce il 26% del totale (il dato precedente era del 25,7%). Il distretto più "anziano" si conferma quello di Venezia, dove il 32,4% della popolazione supera i 65 anni di età.

Alcuni di questi dati sono motivo di soddisfazione per l'azienda. Il direttore generale, Edgardo Contato, spiega: «C'è stato sicuramente uno sforzo superiore al passato per andare incontro alle necessità della popolazione, soprattutto nella specialistica ambulatoriale, anche con risorse specifiche per abbattere le liste di attesa». Inoltre «c'è maggiore attenzione nei confronti del territorio, considerato che il Pnrr porta non solo opere e infrastrutture ma anche la necessità di riorganizzazione: stiamo attivando livelli di assistenza domiciliare che prima non esistevano, in particolare a Venezia, ad esempio con le figure dell'infermiere di famiglia e del dentista in visita al paziente fragile». Mentre «sulle liste di attesa abbiamo colto gli obiettivi della Regione, ma l'impegno non è concluso: lavoriamo sui livelli di appropriatezza delle prestazioni per evitare costi ridondanti».

Un capitolo a sé è costituito dall'attività dei pronto soccorso: «Gli accessi sono aumentati in tutti gli ospedali e siamo tornati ai valori pre-pandemia - spiega il dottor Bagnara -. Va notato che il 54% è composto da codici bianchi e il 22% da codici verdi, quindi più del 75% degli accessi riguarda pazienti con codici di bassa gravità». Per queste categorie, comunque, «i tempi di attesa si sono ridotti: la durata media è di 2 ore e 52 minuti», mentre «il 90% degli accessi si conclude entro 5 ore e 21 minuti, ovvero 1 ora e 14 in meno rispetto al 2022».