Venezia, raddoppiati gli ammonimenti per stalking e violenze domestiche

Da 21 l'anno scorso a 42 ammonimenti del questore per stalking nell'ultimo anno. Un aumento del cento per cento. E anche quelli per violenza domestica segnano un notevole incremento: da 15 a 26 (+73%). Il dato, riferito al periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2022, è emerso in occasione del 170esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, celebrato oggi nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista.

Nell'ultimo anno la polizia ha compiuto 340 arresti per diverse tipologie di reato (dai furti allo spaccio, alla violenza e agli atti persecutori), segnando un +64 per cento rispetto all'anno precedente. Tra gli incrementi più notevoli, i provvedimenti di Daspo urbano, passati da 13 a 83 (+583 per cento), le espulsioni con ordine di allontanamento (da 100 a 255) e gli accompagnamenti ai centri per il rimpatrio (da 8 a 40).

Nell’ambito della Questura di Venezia, molte sono le onorificenze e le ricompense che conferite durante la cerimonia: gli encomi solenni al personale che si è distinto in articolate ed eccezionali attività investigative o per coloro che, grazie alle proprie spiccate capacità professionali con eccezionale determinazione operativa, hanno salvato vite umane. Encomi solenni anche ad alcuni atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro.