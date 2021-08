Jesolo: luglio da tutto esaurito nei fine settimana, buone previsioni anche per agosto

I dati lo stanno confermando: è già una stagione migliore rispetto alla scorsa estate. E’ quanto emerge dal sistema di rilevazione H-Benchmark, che permette all’Associazione Jesolana Albergatori (Aja) di avere una analisi molto dettagliata ed approfondita (oltre che in tempo reale) dell’andamento occupazionale, economico e finanziario del comparto alberghiero.

Nel mese di luglio si è registrata un'occupazione media alberghiera dell’81%, con punte da tutto esaurito nei fine settimana. Per quanto riguarda la nazionalità, il 46,9% di turisti arriva dal nostro Paese, quindi il 21% dall’Austria, l’11,8% dalla Germania e l’8,1% dalla Svizzera.

Molto buoni anche i numeri che riguardano tutto il mese di agosto. La media di occupazione alberghiera è, infatti, del 76,8%. Le nazionalità: 40,8% Italia, 16,1% Germania, 14,6% Austria, 3,3% Svizzera.

«Luglio è stato un buon mese, all’altezza degli anni ante Covid19 - commenta il presidente di Aja, Alberto Maschio -. Interessante anche la distribuzione dell’occupazione, con il buon ritorno dei mercati stranieri. Su agosto abbiamo delle indicazioni altrettanto interessanti; considerato il fatto che siamo all’inizio del mese, quel quasi 77% è da considerare come una indicazione molto importante. E, sulla provenienza, le percentuali di Austria e Germania fanno ben sperare».

Sulla questione Green Pass, non si stanno registrando cancellazioni, se non quelli regolari, che rientrano nella norma. «L’incertezza e la richiesta costante di informazioni, che arrivano alla nostra associazione, sono, però, continue - aggiunge Maschio -. In questi giorni i telefoni dell’associazione hanno suonato a ritmo incessante perché i soci cercano, ovviamente, quelle certezze che, ad oggi, non possiamo ancora dare, ma anche rassicurazioni ed indicazioni utili che gli uffici non hanno, naturalmente, fatto mancare».