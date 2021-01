Vaccini covid, dati aggiornati di oggi per Veneto e provincia di Venezia

La campagna vaccinale anti covid è iniziata formalmente il 27 dicembre 2020 (data unica a livello europeo), con la somministrazione di 880 dosi. Successivamente, la campagna è partita di fatto il pomeriggio del 30 dicembre, giorno in cui sono state consegnate le prime forniture di vaccino. Stando agli ultimi dati (relativi alla 18.30 del 14 gennaio), in Veneto sono state somministrate un totale di 85.715 dosi, che corrispondono al 100% della prima fornitura (30 dicembre), al 100% della seconda, arrivata in due tranche (la prima il 5 gennaio, la seconda il 7) e al 20% della terza, arrivata il 12 gennaio.

Per quanto riguarda l'ultima fornitura, come spiegato da Azienda Zero, una gran parte delle dosi non saranno somministrate immediatamente, ma accantonate per i vaccini di richiamo, che saranno effettuati a partire dai prossimi giorni. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 4727 persone. Intanto, nella giornata di ieri sono arrivate le prime dosi di vaccino Moderna, scortate dai carabinieri del SOS e della compagnia di Mestre fino all'ospedale dell'Angelo.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Venezia, si contano:

Ulss 3: 13.107 dosi somministrate

dosi somministrate Ulss 4: 3242 dosi somministrate

Le vaccinazioni per fascia d'età