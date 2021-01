Coronavirus, aggiornamento serale sui vaccini somministrati in Veneto

Il 27 dicembre, in occasione della giornata del Vax Day, sono state consegnate e somministrate totalmente 9750 dosi di vaccino Pfizer in Italia, suddivise tra le 20 Regioni. Dal 30 dicembre al 1° gennaio, invece, sono state consegnate altre 469.950 dosi, 27.300 delle quali suddivise tra Ulss 3 e Ulss 4. Stando agli ultimi dati (relativi alla 19.30 di oggi), in Veneto sono state somministrate un totale di 15.776 dosi: il 40,6% delle 38.900 consegnate. Il dato rimane inalterato rispetto a questa mattina.

Il dato sui vaccinati in Veneto

Tra le persone vaccinate 10.672 sono donne, 5104 uomini. La maggior parte, 14.598, sono stati somministrati a operatori sanitari e sociosanitari, 614 a personale non sanitario e 564 a ospiti di strutture residenziale. Di seguito le vaccinazioni per fascia d'età: