Vaccini covid, dati aggiornati di oggi per Veneto e provincia di Venezia

La campagna vaccinale anti covid è iniziata formalmente il 27 dicembre 2020 (data unica a livello europeo), con la somministrazione di 880 dosi. Successivamente, la campagna è partita di fatto il pomeriggio del 30 dicembre 2020, giorno in cui sono state consegnate le prime forniture di vaccino. Stando agli ultimi dati, relativi alla 23.59 del 5 aprile, in Veneto sono state somministrate un totale di 1.003.679 dosi. Nella giornata di ieri sono state vaccinate 19.230 persone. Ad oggi, sono 279.811 le persone che in Veneto hanno completato il ciclo di vaccinazione.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Venezia, si contano:

Ulss 3: 129.472 dosi somministrate (+3.132 nelle ultime 24 ore)

dosi somministrate (+3.132 nelle ultime 24 ore) Ulss 4: 42.310 dosi somministrate (+1.396 nelle ultime 24 ore)

Andamento settimanale