Vaccini covid: somministrato l'87% delle dosi in Veneto: è la Regione più virtuosa

La campagna vaccinale anti covid è iniziata formalmente il 27 dicembre 2020 (data unica a livello europeo), con la somministrazione di 880 dosi. Successivamente, la campagna è partita di fatto il pomeriggio del 30 dicembre, giorno in cui sono state consegnate le prime forniture di vaccino, 469.950 in tutto. Il 5 gennaio si attendeva la seconda tranche di fiale, giunta comunque parziale, per un totale di 215.475 dosi.

Stando agli ultimi dati (relativi alla 18.30 del 6 gennaio), in Veneto sono state somministrate un totale di 38.009 dosi: l'86,8% delle 43.775 consegnate; solo ieri ne sono state somministrate 7895. La nostra Regione risulta così la più virtuosa a livello nazionale.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Venezia, si contano:

Ulss 3: 5800 dosi somministrate

Ulss 4: 1683 dosi somministrate

Le vaccinazioni per fascia d'età