Non pagano le imposte per 10 anni, sequestrati immobili per 450 mila euro

Avrebbero accumulato debiti tributari e previdenziali per circa 500 mila euro. Si tratta di due imprenditori attivi nella "locazione di beni immobili" a Eraclea, finiti sotto la lente d'ingrandimento della guardia di finanza. Nel corso di dieci anni avrebbero infatti omesso il versamento di Ires, Irap, Iva e ritenute previdenziali. È così che in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Venezia, le fiamme gialle della compagnia di San Donà di Piave hanno sottoposto a sequestro un compendio immobiliare commerciale del valore di circa 450 mila euro di proprietà dei due indagati.

Secondo le risultanze d'indagine, i due imprenditori, dopo aver accumulato parte dei debiti tramite una società di famiglia, avrebbero continuato a svolgere la propria attività mediante una nuova società a cui sarebbero state trasferite le attività e le proprietà immobiliari, tralasciando a quella "svuotata" l’onere degli stessi debiti, mai onorati.

L’esame dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, che ha riguardato un arco temporale di circa un decennio, ha consentito ai finanzieri di accertare che gli indagati si sarebbero sottratti al pagamento delle imposte ed avrebbero "eluso le procedure di riscossione coattiva nei confronti delle proprietà immobiliari idonee a fungere da garanzia per la riscossione". In sostanza, avevano messo in piedi una serie di operazioni fraudolente: ristrutturazioni societarie, fusioni, costituzione di nuove società, richieste di rateazione di cartelle di pagamento poi decadute o revocate per omessi versamenti, liquidazioni societarie, cessioni di aziende e/o di rami aziendali.

Alla luce degli elementi investigativi raccolti, il pm titolare delle indagini, dopo il rigetto della richiesta di sequestro preventivo da parte del gip e dell’appello cautelare da parte del tribunale del Riesame, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, che ne ha accolto le formulazioni.