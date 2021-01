Cambiano i parametri per entrare nelle fasce colorate: il Veneto vede la zona arancione

Il decreto legge che il consiglio dei ministri ha approvato ieri ha cambiato come preannunciato i parametri di riferimento per portare le regioni in zona gialla, arancione e rossa. In particolare l'articolo 2 del Dl 4 gennaio prevede che:

se una regione è in scenario 2 - dunque con un Rt da 1 a 1,25 - finisce in zona arancione

se è in uno scenario 3 con Rt da 1,25 a 1,50 finisce in zona rossa, ma soltanto se «nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti».

Veneto vede arancione

L'ultimo parametro è stato introdotto per evitare che regioni con una circolazione virale bassa possano invece finire in arancione a causa di singolo episodio di aumento dell'Rt. Il nuovo sistema delle fasce scatterà in ogni caso a partire da lunedì 11, considerando che tutta Italia sarà in zona arancione nel week end tra il 9 e il 10 gennaio. E questo in base a uno scadenzario ben preciso: l'8 gennaio è previsto l'arrivo del report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla situazione dell'epidemia nelle regioni italiane, che sarà poi oggetto di una riunione della Cabina di Regia Benessere Italia.

Per quella stessa sera, o al più tardi il 9 gennaio, dovrebbe essere pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute che porterà le Regioni che non rientrano più nei nuovi parametri della zona gialla in arancione o (con meno probabilità) in rosso a partire dall'11. Quali sono le regioni candidate a cambiare colore?

Guardando all'ultima rilevazione dell'Iss sono tre le Regioni che rischiano l'area arancione: Veneto, Liguria e Calabria, con Rt di poco superiore all'1; anche Lombardia, Basilicata e Puglia potrebbero finire nella stessa fascia di rischio, se dovesse registrarsi un ulteriore peggioramento questa settimana. L'indice Rt nazionionale si trovava a 0,93 nella settimana dal 21 al 27 dicembre, ma secondo i calcoli del fisico dell'università di Trento Roberto Battiston attualmente è arrivato a 0,99, a un pelo dalla soglia di 1 che fa scattare la zona arancione secondo il nuovo decreto legge.