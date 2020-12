Conte ha presentato il decreto Natale e Capodanno: cosa si può fare e cosa no

Il premier Giuseppe Conte ha presentato questa sera il decreto di Natale e Capodanno: l'Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute. Dopo giorni di discussioni, il Governo vara la nuova stretta per evitare che i pranzi e le cene delle feste facciano da detonatore per una terza ondata a gennaio e febbraio. Le misure sono contenute in un decreto legge di 3 soli articoli che il Consiglio dei Ministri ha approvato dopo una lungo confronto anche con le Regioni. Sono stati stanziati 645 milioni per bar e ristoranti costretti a chiudere fino al 7 gennaio. Lo riporta Today.

Dalla vigilia di Natale l'Italia sarà dunque in zona rossa. E ci resterà fino al 27 e poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio il paese sarà invece tutto in zona arancione: ci si potrà spostare liberamente all'interno dei comuni e i negozi saranno aperti.

Durante le feste si potranno ricevere fino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22

dalle 5 alle 22 Sono consentiti gli spostamenti fuori territorio per Comuni fino a 5mila abitanti e entro un raggio di 30 chilometri nei giorni di festa

I negozi resteranno aperti fino alle 21

Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose

«Le misure della divisione a zone hanno funzionato e ci hanno consentito di evitare il lockodwn generalizzato. Tant'è che nei prossimi giorni tutte le regioni potrebbero rientrare nell'area gialla. La situazione però rimane difficile e in tutta Europa. E tra i nostri esperti c'è forte preoccupazione che nel periodo natalizio la curva dei contagi possa subire un'impennata». Queste le parole del premier Giuseppe Conte presentando il decreto di Natale e Capodanno.