Dopo le festività: ecco il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

Il Consiglio dei ministri si è riunito alle 21.55 del 4 gennaio per dare l'ok al decreto legge che introduce nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio e cambia i parametri che portano le regioni in zona gialla, arancione e rossa. Nel decreto si stabilisce che il weekend del 9-10 sia "arancione" per tutta l'Italia mentre negli altri giorni entrerà in vigore una fascia "gialla rafforzata" con lo stop agli spostamenti tra le regioni (anche quelle "gialle").

Queste norme varranno fino all'arrivo di un nuovo decreto legge e/o di un nuovo Dpcm, previsto per la metà del mese. Intanto crescono le vaccinazioni. E c'è chi scrive che la stretta verrà prorogata almeno fino al 31 gennaio. Mentre gli esperti ormai non escludono più la terza ondata dell'epidemia.

Cosa prevede il decreto legge