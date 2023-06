Carcassa di un delfino spiaggiata a Pellestrina, sul corpo numerose ferite

La carcassa di un delfino in decomposizione è stata trovata sabato mattina nella spiaggia di Pellestrina, in località San Pietro in Volta.

Il passante che ha avvistato il corpo dell’animale ha subito allertato la guardia costiera di venezia, che ha provveduto a coordinare le operazioni di delimitazione dell'area, sia per la sicurezza di eventuali bagnanti sia per conservare l’esemplare in attesa del recupero da parte dell’istituto zooprofilattico dell’università di Padova. L’animale presenta numerose ferite. Le cause della sua morte verranno valutate dagli esperti.