Venezia specializzata nell'intervento alle due anche: i pazienti arrivano da fuori regione

L'ultima paziente operata è giunta all'ospedale Civile di Venezia dalle Marche: anziana e portatrice di patologie complesse, necessitava di un intervento ad entrambe le anche che si era vista rifiutare altrove. In realtà non è una novità: «L'ortopedia di Venezia - dice il direttore dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - continua ad attrarre da altre regioni pazienti che necessitano del particolare intervento di artroprotesi bilaterale d’anca». Questa scelta è legata anche alla tecnica utilizzata, la cosiddetta AMIS (Anterior Minimally Invasive Surgery, ovvero chirurgia scarsamente invasiva).

È emblematico il caso della paziente marchigiana operata nei giorni scorsi, una settantenne: «Da anni era costretta a muoversi con la sedia a rotelle - spiega il primario di Ortopedia, Alberto Ricciardi - per una marcata coxartrosi bilaterale dell'anca. Si aggiungeva un quadro generale scadente per la presenza di comorbidità: cardiopatica, monorene, era inoltre in dispnoica in terapia con O2 e presentava difficoltà di tipo anestesiologico». Per la somma di tutte queste difficoltà alla signora era stato più volte rifiutato l’intervento ma lei non ha rinunciato a cercare qualcuno disposto ad operarla, fino ad affidarsi all'équipe dell'Ortopedia di Venezia. Qui l'operazione è stata eseguita con successo grazie alla collaborazione di specialisti di équipe diverse e tra il primario Ricciardi, il primario di anestesia Marco Meggiolaro e il direttore della cardiologia, Giuseppe Grassi.

«In questi pazienti le problematiche cardiorespiratorie - spiega il dottor Ricciardi - rendono necessarie particolari scelte anestesiologiche. Nel caso di specie si è scelta una tecnica di anestesia loco-regionale mediante il posizionamento di un catetere a livello sub aracnoideo permettendo quindi l’esecuzione di un’anestesia spinale con dosi minime e modulabili di anestetico locale. Con la tecnica AMIS - sottolinea - si provoca un minore trauma chirurgico rispetto ad altre modalità: non c’è alcuna incisione dei tessuti muscolari, che vengono solo spostati mentre il chirurgo raggiunge l’articolazione e posiziona la protesi: in sostanza, si consente la conservazione dei muscoli riducendo quindi il sanguinamento intra e postoperatorio. Questo comporta una minore perdita di sangue, riduce il rischio di zoppìa e permette, di nuovo, di accelerare la riabilitazione gestita dal personale della medicina riabilitativa, cioè dai medici fisiatri e fisioterapisti, e dal personale infermieristico del reparto ortopedico, riducendo così di molto i tempi della degenza ospedaliera».

L'équipe dell’ortopedia di Venezia esegue circa 1000 interventi all’anno, suddivisi tra elezione e traumatologia in particolare dell’anziano. Campo di particolare approfondimento e specializzazione è la chirurgia protesica dell’anca, del ginocchio e della spalla con l’esecuzione di circa 250 interventi all’anno. Molti di questi interventi possono essere considerati interventi di chirurgia maggiore (protesi bilaterali) su pazienti ad alto rischio perioperatorio.