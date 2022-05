Nasce a Venezia la figura del dentista a domicilio

A Venezia nasce il dentista a domicilio. Un servizio dell'Ulss 3, da cinque mesi in fase di sperimentazione, che vede i professionisti dell'azienda sanitaria spostarsi da un capo all'altro della città storica e delle isole per seguire pazienti in difficoltà, in particolar modo persone in carrozzina, con gravi problemi a deambulare, e allettati.

Sono circa un centinaio le persone seguite dai dentisti 'porta a porta', che ogni mercoledì visitano dalle tre alle cinque persone, con l'itinerario che muta a seconda della distanza delle abitazioni e la necessità di spostarsi in barca tra le isole. In affiancamento al dentista ospedaliero, c'è sempre l'odontotecnico, che si occupa delle impronte dentali e della prova delle protesi. «Venezia è un unicum, - ha commentato il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato - e ancor più di altre realtà ha sempre più bisogno di servizi che si articolino in modo diffuso sul suo tortuoso territorio, fino ad arrivare direttamente a casa del paziente. E quando il paziente è particolarmente fragile questa cura a domicilio diventa oggi la prassi».

L'assenza di un ambiente sterile al domicilio del paziente non permette interventi invasivi, «ma è fondamentale per chi non può muoversi dal proprio letto o dal proprio appartamento la visita di uno specialista, la presa in carico, le azioni meno invasive. E a domicilio, per questi pazienti non deabulanti, gli odontoiatri dell'ospedale si occupano di tutto l'iter, ad esempio, per la creazione di una protesi dentale, che richiederebbe numerosi viaggi all'ambulatorio ospedaliero e ritorno», ha spiegato Michele Franzinelli, primario di Odontostomatologia e chirurgia maxillofacciale dell'azienda Serenissima.

Per informazioni

Per chiedere informazioni o prenotare una visita a domicilio, l'utente non deambulante può telefonare direttamente alla segreteria di Odontostomatologia dell'ospedale Civile di Venezia al numero 041 529 4564, senza passare per il Cup.