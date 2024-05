Allo Iuav le tende degli studenti pro-Gaza: «È assemblea permanente»

«Prima di tutto, una cosa importante: questa non è un'occupazione». Gli studenti e le studentesse che, come centinaia di altri colleghi in tutta Italia, e a Ca' Foscari, da giovedì notte dormono dentro la sede centrale di Iuav ai Tolentini hanno una certa premura nel comunicare coi giornalisti le loro attività, per evitare malintesi.

La loro occupazione, o meglio, come scrivono nei comunicati stampa, la loro "assemblea permanente", nasce in un contesto e con tempi specifici: giovedì sera, 16 maggio, quando buona parte del Veneto, e Venezia stessa, affrontavano una pioggia battente. In seguito al rifiuto, da parte del Rettorato, di concedere l'Aula magna per un evento pubblico già organizzato da tempo - in Aula Magna - sui temi riguardanti Gaza, gli studenti, che già da tempo si stavano mobilitando, hanno deciso di partire in corteo dall'ex Cotonificio, dove si era tenuto il dibattito, fino alla sede centrale dei Tolentini. E rimanerci, finché l'Università non affronterà le loro richieste: sono quelle proprie di questo movimento studentesco globale, un blocco degli accordi con le università israeliane, una maggiore attenzione ai temi del massacro (definito "genocidio" da chi protesta) in corso a Gaza, un chiarimento della posizione dell'Università su temi e collaborazioni poco etiche o discutibili.

Ma nell'Università, lo Iuav, che solo pochi giorni prima, il 12 maggio - quando già le proteste studentesche erano iniziate in mezza Italia - ha annunciato a mezzo stampa di essere pronta a impegnarsi per la ricostruzione di Gaza, ancora nel pieno dell'occupazione israeliana, la protesta ha assunto caratteri specifici.

L'accampata e le reazioni

Gli studenti, da subito, hanno deciso di non interrompere alcun servizio, ma di aprirne di più: per questo non vogliono che si parli di occupazione. Ma la mattina del 17 maggio, la biblioteca dei Tolentini è rimasta chiusa, e rimarrà chiusa fino a ieri, 20 maggio: oggi è aperta a orario ridotto. Per ragioni di sicurezza, scrive il rettore al personale universitario. Il personale dell'agenzia di vigilanza posto all'entrata della sede dei Tolentini quella mattina, e nel weekend, spiegava al personale accademico (ricercatori, docenti, tecnici) che arrivava nella sede occupata, che non fosse il caso di entrare. Molti docenti sono entrati comunque, e nei giorni a seguire man mano l'atteggiamento della vigilanza si è fatto più flessibile. Ma l'assemblea permanente - composta di persone tutte a volto scoperto e sorridenti, ma che chiedono di non essere riprese e citate con nome e cognome - non ci sta: «Che ci sia un tentativo di boicottaggio, di minare la partecipazione alle nostre attività, è evidente» spiegano.

Dalla sera del 16 maggio a oggi le attività sono proseguite, «anche nel weekend, quando la sede è normalmente chiusa» sottolineano gli studenti. La notte rimangono a dormire diverse decine di loro, fino a un centinaio, condividono i pranzi, puliscono i bagni, hanno aperto un'aula studio, senza interrompere i servizi dell'Università e degli uffici che lì si trovano. Per questo la posizione instransigente del rettorato sta trovando delle critiche anche tra il personale accademico, che ha chiesto di riaprire subito la biblioteca - come accaduto appunto oggi, ma a orario ridotto.

Domani 22 maggio il Senato accademico di Iuav discuterà la mozione portata dagli studenti: a differenza di quanto accade in altre Università e a Ca' Foscari, i rappresentati istituzionali degli studenti in Senato accademico infatti partecipano attivamente all'"assemblea permanente". Sembra abbastanza chiaro che gli studenti si stiano preparando a una permanenza di altri giorni e altre notti, nel caso in cui non verranno accolte le richieste principali, che riguardano finanziamenti e collaborazioni dell'Università. La discussione continua: «L’Assemblea si pone come un momento di riflessione collettiva, orizzontale, aperta alla partecipazione di tutte e tutti».

La posizione del rettore

Il rettorato, contattato per alcuni chiarimenti sulle iniziative intraprese dal 16 maggio in poi, fornirà la propria replica quanto prima. Non esistono comunicati stampa ufficiali a commento delle azioni studentesche, ma internamente il rettore Benno Albrecht ha già chiarito che tutte le misure assunte dalla direzione sono state rivolte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, oltre che l'integrità degli spazi della sede.

Domani quindi due senati accademici a Venezia: a Ca' Foscari e a Iuav. Due proteste studentesche diverse, che hanno portato le rispettive comunità accademiche a discutere mozioni su temi inediti, riguardanti la politica estera e non solo. Gli sviluppi sono ad oggi difficili a dirsi, dato che entrambe le mozioni rischiano di essere in buona parte bocciate.