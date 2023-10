Borseggi: 15 denunce nell'ultima settimana

Continuano senza sosta i controlli per contrastare il fenomeno dei borseggi a Venezia, soprattutto nelle stazioni principali dove si continua a registrare un grande flusso di turisti e passeggeri in transito. In particolare, nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, nell’ultima settimana sono state una quindicina le persone fermate dalla polfer e successivamente denunciate a vario titolo.

Sono stati inoltre emessi due provvedimenti di allontanamento nei confronti di portabagagli abusivi o persone solite stazionare all’interno dello scalo, importunando i viaggiatori. Diverse borseggiatrici sono state segnalate per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso nei loro confronti dal questore di Venezia. Gli agenti che stavano rientrando dallo scalo di Mestre hanno anche fermato due giovani donne mentre si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni della zona di via Piave, suonando i campanelli e poi intrufolandosi all’interno di un condominio. Le due sospettate sono state fermate per un controllo, all’uscita di un condominio in zona via Verdi, all’interno del quale sono stati trovati un cacciavite e grimaldelli, su cui non hanno fornito alcuna spiegazione plausibile. A carico di entrambe sono emersi vari precedenti per furti. Nei confronti di tutte e due è stato, quindi, emesso il foglio di via obbligatorio e per una, irregolare nel territorio italiano, è stato emanato un decreto di espulsione. Altre due donne sono state colte sul fatto mentre cercavano di borseggiare dei turtisti.