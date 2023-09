Polfer, 35 borseggiatori denunciati quest'estate

Undici persone arrestate, 301 denunciate e 31.538 identificate: è questo il bilancio dell’attività svolta dalla polizia ferroviaria nelle principali stazioni del Veneto e a bordo dei treni dall’inizio del mese di giugno alla prima decade di settembre.

Durante il periodo estivo, i servizi per la prevenzione e la repressione dei reati in ambito ferroviario sono stati intensificati in relazione all’aumentato flusso di viaggiatori: 2.826 le pattuglie impegnate in stazione, 177 quelle a bordo dei convogli e 111 i servizi specifici antiborseggio; 247, invece, i pattugliamento degli operatori polfer lungo le principali linee al fine di prevenire i danneggiamenti alle strutture ferroviarie e garantire la sicurezza e la regolarità del trasporto e 313 i treni presenziati, anche in tratte a lunga percorrenza.

Nel periodo in questione particolare attenzione è stata posta al contrasto dei reati predatori, soprattutto in considerazione del fatto che specialmente Venezia attira anche molte persone dedite a furti e borseggi. Nello scalo di Mestre e in quello di Venezia gli operatori hanno denunciato 35 persone a vario titolo, diverse delle quali per furto aggravato ai danni di turisti stranieri. Complessivamente sono state 93 le persone che, a seguito di controllo, sono state denunciate per la violazione del foglio di via obbligatorio o per l’inosservanza al divieto di ritorno nel Comune. Numerose anche le proposte ai questori delle diverse province di misure di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Oltre ai consueti controlli, da giugno a settembre, la polfer è stata anche impegnata in giornate di controlli straordinari, disposte dal servizio polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale: quattro operazioni “Oro Rosso” (mirate al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario), quattro “Rail Safe Day” (finalizzate ad individuare e contrastare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti) e tre “Stazioni Sicure” (mirate a incrementare il livello di sicurezza negli scali con controlli straordinari per incrementare il livello di sicurezza nelle stazioni). Nel mese di giugno, inoltre, è stata svolta l’operazione “Railpol – Rail Action Day - Active Shield”, organizzata con lo scopo di potenziare i controlli a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli, estesi anche all’interno delle stazioni ferroviarie e , dove presenti, anche ai depositi bagagli. Numerosi, infine, i Dacur, in particolare a cura degli agenti di Padova, Mestre e Venezia Santa Lucia, che hanno applicato in totale 121 provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti senza fissa dimora, alcuni dei quali sanzionati anche per ubriachezza molesta e per atti contrari al pubblico decoro.