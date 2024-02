Ladri e pusher, venti persone denunciate dai carabinieri a Mestre

In una settimana venti persone sono state denunciate per vari reati nell'area della stazione di Mestre, sia sul lato del quartiere Piave sia sul lato Marghera. Continuano così i controlli serrati dei carabinieri in questa zona della città che soffre di problemi di microcriminalità, nella doppia ottica di un'azione preventiva e di repressione. La strategia è mantere forte e visibile la presenza delle forze dell'ordine, facendo continua pressione sui piccoli criminali di strada.

In particolare, un 25enne nigeriano, un 23enne egiziano ed un italiano sono accusati del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio: avevano addosso alcuni grammi di hashish, cocaina e marijuana. Un italiano, un bulgaro, due tunisini e un gambiano sono stati denunciati perché trovati in possesso di oggetti atti ad offendere: coltelli, cacciavite, seghetti che portavano con sé oppure nelle loro automobili. Ancora, tre italiani, due nigeriani ed un senegalese denunciati per la violazione del foglio di via obbligatorio, perché si trovavano nel territorio comunale nonostante fossero sottoposti a divieto di rientrare in città per un determinato periodo di tempo; lo stesso per una donna bulgara, che ha violato il daspo urbano.

Un indiano, un italiano, un tunisino e un marocchino sono accusati di ricettazione perché trovati in possesso di documenti d’identità e di carte di credito oggetto di furto. Infine, denuncia a un veneziano perché fermato alla guida dell'auto in stato di ebbrezza.