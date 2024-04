Quasi un etto di marijuana e una piccola serra: denunciato 23enne

Ottantacinque grammi di marijuana, un grammo e mezzo di hashish, una piccola serra con tre piantine con infiorescenze di cannabis e un bilancino elettronico. È quanto hanno sequestrato i carabinieri nei giorni scorsi a un 23enne di Musile di Piave, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato per un controllo mentre si trovava al parco di via Perugia a San Donà insieme ad altre persone. Qui, durante la perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso dieci grammi di marijuana: una quantità sufficiente a far scattare la perquisizione domiciliare. Ma non è stato l'unico a finire nei guai. Insieme a lui c'era un 25enne sandonatese al quale sono stati sequestrati oltre sette grammi di canapa indiana e due grammi e mezzo di marijuana. Anche quest'ultimo è stato denunciato.

