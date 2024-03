Stoccaggio abusivo di rifiuti in laguna, quattro denunciati

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo natanti, con l'ausilio del personale dell’Arpav (l'agenzia regionale per l'ambiente) e del Comune di Venezia, sono stati impegnati in una serie di controlli in laguna. Gli accertamenti si sono concentrati sulla verifica del rispetto delle norme di navigazione e sul contrasto ai reati in materia ambientale. Nel corso delle attività sono state controllate in tutto 24 imbarcazioni e 42 persone: per sei di loro è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria. Tre, invece, le sanzioni amministrative per varie violazioni al codice della navigazione.

Una delle operazioni ha riguardato un'imbarcazione di grosse dimensioni che stava eseguendo lavori di dragaggio in acqua. Dai controlli, è risultata sprovvista delle certificazioni attestanti i requisiti di navigabilità: questo ha portato alla denuncia nei confronti del comandante e dell’armatore, mentre l'unità navale è stata messa sotto sequestro.

Un'altra attività illecita è stata riscontrata in un'isola della laguna, dove i carabinieri hanno individuato un'area di 1600 metri quadri che sarebbe stata utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti di diversa tipologia, alcuni dei quali anche pericolosi: scarti di lavorazione edile, apparecchiature elettroniche, batterie ed oli minerali esausti: tutto materiale che era esposto permanentemente all’azione degli agenti atmosferici. A gestire l'area erano quattro società diverse, i cui rispettivi titolari sono stati denunciati per reati ambientali. Nel comprensorio, precisano i carabinieri, sono state anche rilevate due costruzioni apparentemente prive di autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia.