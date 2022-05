Prime due denunce per spaccio della stagione a Jesolo

Si apre con due denunce per spaccio la stagione balneare a Jesolo sebbene le spiagge non siano ancora affollate. Nei controlli del fine settimana trascorso all'insegna del bel tempo gli agenti della Municipale jesolana hanno voluto verificare un veicolo dove a bordo c'erano due persone di nazionalità straniera, una delle quali era stata vista correre in bicicletta in spiaggia poco prima, presumibilmente mentre spacciava, e alla vista degli agenti si era dileguata.

Gli agenti dopo aver rivisto la stessa persona in auto e averla riconosciuta, all'altezza di piazza Aurora, hanno fermato la macchina per perquisire le due persone. Sotto al sedile di uno dei due gli agenti hanno trovato 11,39 grammi di hashish. Dal momento che il cittadino ghanese all'interno della borsa aveva anche un bilancino e 130 euro in banconote di piccola taglia, hanno denunciato entrambi i sodali, in concorso tra loro, e al conducente hanno ritirato la patente.