Sul bus senza biglietto e con un coltello: nei guai trio di amici

Fuga con sorpresa: i carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno denunciato un 18enne di Arzergrande (Padova) e due 19enni di Campolongo Maggiore, sempre del Padovano, che hanno seminato il panico ieri, sabato 3 giugno, sull'autobus che da Chioggia li stava riportando nel loro territorio.

I fatti

Tutto ha avuto inizio quando sul mezzo di trasporto pubblico, proprio all'altezza di Piove di Sacco, è salito il controllore, il quale ha iniziato a chiedere la verifica dei biglietti obliterati. Qualche passeggero, però, ne era sicuramente sprovvisto, al punto da azionare l'apertura di emergenza delle porte, costringendo così il conducente ad arrestare la marcia dell’autobus: ne è scaturito un fuggi fuggi generale, ma un gruppetto di tre amici è stato prontamente fermato. Il più giovane del terzetto, peraltro, durante il tentativo di fuga aveva perso lo zaino, al cui interno era custodito un coltello da cucina con una lama di 32 centimetri: il 18enne è stato dunque denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, resistenza ad incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio in concorso, mentre i due 19enni "solo" per gli ultimi due reati.