Fermato in auto con il figlio, con sè ha cocaina e un coltello: padre denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 66enne di San Donà dopo aver trovato, nella sua auto e nella sua casa, 0,54 grammi di cocaina, bilancini di precisione e un coltello a serramanico. L'uomo è stato fermato mercoledì sera, mentre era in macchina con il figlio, nell'ambito di una serie di controlli effettuati dai militari della compagnia sandonatese con il supporto degli uomini del Battaglione di Mestre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A casa del 66enne sono stati sequestrati anche 35 grammi di bicarbonato di sodio, che viene impiegato come sostanza da taglio. Non è stato l'unico, però, a finire nei guai. Un altro uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta, dopo aver creato problemi all'interno di un locale vicino al parco di via Turati, sempre a San Donà. Complessivamente, durante i controlli sono state identificate 17 persone, di cui 12 con precedenti.