Fermato con la droga, in casa anche proiettili: denunciato 29enne

Quando i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, lui ha accelerato e ha tentato di scappare. Una fuga che, però, si è rivelata molto breve, terminata su una banchina stradale poco più avanti. E' stato denunciato B.I., 29enne tunisino, bloccato dai carabinieri venerdì sera in via Carlo Vizzotto a San Donà di Piave.

Il giovane, una volta fermato, è stato perquisito e con lui aveva una busta in plastica con 7 dosi contenenti poco più di 2 grammi di cocaina e un involucro in cellophane con 1,8 grammi di hashish. In casa, invece, sono stati trovati 0,4 grammi circa di marijuana, oltre 11 grammi di tabacco misto a marijuana, quasi 7 grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico nonché 10 proiettili calibro 22 LR. Il 29enne è stato quindi denunciato. Dovrà rispondere anche di guida senza patente.