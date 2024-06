Nello zaino hashish, eroina e un bilancino, denunciato 39enne

Nello zaino nascondeva 80 grammi di hashish e una dose di eroina, oltre a un bilancino elettronico e 190 euro in contanti. I carabinieri hanno denunciato un 39enne, fermato nei giorni scorsi nei pressi del centro di San Donà di Piave.

I militari, insieme alla guardia di finanza e alla polizia locale, erano impegnati in un servizio nelle aree critiche della città del Piave: parchi, la stazione ferroviaria e quella degli autobus. Hanno bloccato il 39enne per un controllo, sequestrando quanto trovato durante la perquisizione, che è poi proseguita a casa. Qui è stato recuperato un altro bilancino, oltre a una lima presumibilmente utilizzata per il taglio della sostanza stupefacente. Le attività di controllo hanno interessato anche due esercizi pubblici e quattro aree verdi, dove sono state identificate venti persone, tra cui uno straniero destinatario di un rintraccio che è stato accompagnato in caserma per il suo fotosegnalamento.

