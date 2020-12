Sequestrato un borsone con attrezzi rubati: denunciato 49enne

Camminava con fare sospetto, munito di un grosso borsone. Alla vista dei carabinieri, ha lasciato cadere a terra la borsa sperando, forse, di non farlo notare. Ma gli è andata male, perchè così ha attirato l'attenzione dei militari che hanno deciso di fermarlo. E, così, un 41enne di Cavallino Treporti è finito nei guai.

Dentro quella borsa gettata lungo via del Cornaro, infatti, sono stati trovati diversi attrezzi: tassellatore, trapano avvitatore, batteria e carica batteria, un set completo di punte, mandrino per avvitatore ed una piccola chiave inglese. Il tutto, ovviamente, rubato. Gli investigatori sono riusciti a risalire a una denuncia di furto sporta a metà novembre da un 49enne del luogo che aveva segnalato la scomparsa delle sue attrezzature, del valore di circa mille euro. A quel punto, quindi, per il 41enne è scattata una denuncia per ricettazione.