Commesse importunate, furti e spaccio davanti alle vetrine. Tigotà: «Ora basta»

Degrado, furti, minacce, spaccio e consumo di droga davanti alle vetrine. È la denuncia dei responsabili del punto vendita Tigotà di via Carducci a Mestre, negozio specializzato in prodotti di cosmesi, i quali richiedono un «intervento immediato e risolutivo» a una situazione che rende difficile il lavoro ai negozianti della zona.

L'azienda spiega di essere vittima di una media di tre episodi di furto o rapina al mese presso il punto vendita: «È una circostanza insostenibile, che riguarda, anche se in maniera meno pesante, anche altri punti vendita cittadini, tra cui gli store di via San Donà, via Tasso, via Mestrina e via Ca’ Rossa». Da Tigotà lamentano la presenza di «alcuni tossicodipendenti che occupano gli spazi davanti allo store, bivaccando e impedendo la normale attività», che in alcuni casi renderebbero complesse anche le operazioni di apertura e chiusura delle serrande.

Ma il maggior disagio sarebbe quello delle collaboratrici, che si vedrebbero, a fine turno, inseguite o importunate mentre raggiungono la propria automobile. «Quello che lanciamo - aggiungono da Tigotà - è un grido d’aiuto alle istituzioni, affinché intervengano in modo energico e risoluto. Vogliamo ringraziare le forze dell’ordine che si sono dimostrate sempre attente e che hanno raccolto nel corso del tempo le nostre denunce. Il loro impegno quotidiano è sicuramente prezioso e funziona come deterrente nel momento in cui presidiano la zona ma, arrivati a questo punto, occorre un intervento maggiormente incisivo».