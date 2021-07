Aggredisce e palpeggia la capotreno, 36enne denunciato

La polizia ha identificato e denunciato per violenza sessuale un uomo dopo un episodio avvenuto a bordo di un regionale

Un 36enne di nazionalità nigeriana è stato denunciato in queste ore dalla polfer di Mestre per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e violenza sessuale.

L'episodio di cui è considerato colpevole risale a febbraio. La donna, una capotreno di Trenitalia, era stata vittima di molestie sessuali mentre era in servizio in un treno regionale veloce in viaggio verso Venezia: all’altezza di San Donà di Piave era stata bloccata dall'aggressore tra le porte intercomunicanti e palpeggiata. Era riuscita comunque, con difficoltà, a divincolarsi e a raggiungere la carrozza dove erano presenti numerosi viaggiatori, mentre l’uomo nel frattempo era riuscito a fuggire.

La polfer, grazie alla testimonianza della vittima e alle riprese video dei circuiti di sorveglianza, è riuscita a identificare il 36enne. La foto dell'aggressore, ricavata dai filmati delle telecamere, è stata diramata agli uffici di polizia consentendo agli agenti di rintracciarlo e fermarlo. L’uomo, in precedenza residente a Padova e in possesso di regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato, è risultato senza fissa dimora.