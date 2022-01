Minaccia i poliziotti dell'Unione del Miranese, denunciato per oltraggio e resistenza

Impegnati sulla viabilità per gestire le code del centro tamponi in via dei Tempesta a Noale, due poliziotti dell'Unione dei Comuni del Miranese sono intervenuti ieri mattina per fermare il conducente di una macchina che sembrava fuori controllo. L'uomo, che ha spaventato la gente procedendo a ziga zag sulle vie del centro e salendo sui marciapiedi a bordo dell'auto, una Renault Modus risultata rubata e senza assicurazione, è un 45enne pregiudicato di Noale.

È scattato un inseguimento, i poliziotti della locale sono riusciti a bloccare M.S. dentro a una strada chiusa e hanno chiamato i rinforzi alla centrale. Intanto lui, completamente fuori controllo, vedendosi in trappola è sceso dall'auto e ha iniziato a tirare calci all'auto di servizio fino a quando sono arrivati gli agenti in supporto ai colleghi e lo hanno bloccato. Lui lanciando minacce contro gli agenti si è ribellato rifiutando di sottoporsi all'alcol e drug test fino a quando ha desistito ed è stato denunciato per furto d'auto, resistenza e oltraggio, oltre a essere segnalato per aver rifiutato di sottoporsi alle verifiche per droga e alcol. Il magistrato, informato dell'accaduto, ha disposto la restituzione della macchina al proprietario, un conoscente del pregiudicato.