Vede i carabinieri e getta a terra la droga: denunciato minorenne

Si aggirava con fare sospetto a Noventa Padovana (Padova), nella zona Oltre Brenta. I carabinieri, impegnati in un servizio nel territorio, lo hanno fermato per un controllo, trovandolo in possesso di hashish, bilancino e denaro contante. Come riportano i colleghi di PadovaOggi.it, per un minorenne marocchino domiciliato nel Veneziano è scattata la denuncia alla procura per i minorenni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il giovane aveva con sé un involucro contenente 37 grammi di hashish, che alla vista dei militari ha gettato a terra, un bilancino di precisione e circa 70 euro, probabile provento dell'illecita attività di spaccio. Accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato poi affidato alla madre. D'ora in posi sarà tenuto sotto stretta osservazione.