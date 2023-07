Sorpreso a spacciare cocaina a Jesolo, denunciato

Nuovo sequestro di droga da parte della polizia locale di Jesolo. È il risultato del servizio organizzato ieri sera dagli agenti del comando cittadino, per contrastare lo spaccio lungo un tratto dell’arenile in zona centrale del lido.

Gli operatori, dopo aver individuato un soggetto già fermato la sera precedente e trovato in possesso di una piccola quantità di droga, ne hanno seguito i movimenti. L’uomo, di origine straniera e con precedenti specifici, si è avvicinato a un'altra persona, alla quale avrebbe ceduto, proprio in quel momento, della droga. Quest’ultimo, accortosi di essere osservato, si è poi liberato di alcuni involucri, subito recuperati dagli agenti che hanno accertato si trattasse di cocaina.

Per il pusher, fotosegnalato, è scattata la denuncia per "detenzione e spaccio di sostanza stupefacente". Il cliente, invece, è stato identificato, sanzionato per 400 euro e segnalato alla prefettura di Venezia.