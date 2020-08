Trovato tra le case con monili e strumenti per aprire porte: denunciato

Si aggirava con fare sospetto tra le case di via Fausta, per questo nella mattinata di ieri i carabinieri di Cavallino-Treporti hanno sottoposto a perquisizione D.S., 44enne bulgaro pregiudicato e senza fissa dimora in Italia. Al termine del controllo è stato trovato in possesso di una serie di oggetti, probabilmente rubati, guanti, strumenti alterati per aprire le porte e una lama della lunghezza di 11 centimetri. Aveva con sé anche 95 euro in contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunciato topo d'appartamento

L'uomo non è stato in grado di giustificare gli oggetti in suo possessso e al termine delle formalità di rito è stato denunciato a piede libero per "ricettazione e possesso iniustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto d'armi ed oggetti atti ad offendere".