Traffico ferroviario paralizzato, le cancellazioni. Treno merci deraglia: disagi a Mestre

Cinquanta treni cancellati, specie quelli dell'Alta Velocità, nella tratta interessata dal deragliamento del convoglio merci a Firenze nella notte fra mercoledì e giovedì. Almeno otto le carrozze finite fuori sede con l'interruzione per danneggiamento di tutta la linea elettrica, senza il coinvolgimento di persone. Fin dall'accaduto è sembrato chiaro al reparto tecnico delle ferrovie che non si sarebbe potuta ripristinare la circolazione nel giro di poche ore, ovvero in tempo per consentire la percorrenza almeno ai treni del mattino, specie l'alta velocità, di partire sia pur con qualche ritardo.

Ecco la lista dei treni cancellati della tratta Milano-Venezia-Roma, quella maggiormente interessata:

Treni Alta Velocità cancellati:

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

• FR 9512 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

Dalle 12 si riprende gradualmente. Non è bastato il messaggio di avviso che fin dalle sette del mattino Trenitalia ha inviato a tutti i clienti prenotati per avvisare che ci sarebbero state delle variazioni importanti: i clienti, anche per ottenere i rimborsi dei titoli di viaggio acquistati, si sono ammassati alle biglietterie delle stazioni formando lunghe code per ricevere informazioni, riprenotare o rinunciare al proprio viaggio. È stato così anche a Venezia Santa Lucia e a Mestre, anche perché i Frecciarossa o gli Intercity a lunga percorrenza si generano tutti nel capoluogo lagunare.